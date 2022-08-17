Okulların açılmasına kısa bir süre kala Muğla’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Muğla’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 13 ilçede okullarda yapım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürerken donatım alt yapısı yenileme çalışmaları da devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Dalaman ve Ortaca ilçelerini ziyaret ederek okullarda devam eden hazırlıkları ve bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay temaslarına Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta’yı ziyaret ederek başladı. İlçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin istişare edildiği ziyarette, eğitim yatırımları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar ile ilgili konular konuşuldu. Ziyaret sonrasında Muğla İl Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem Gürhan, İnşaat Emlak Şube Müdürü Veli Bozkurt eşliğinde; onarım ve iyileştirme çalışmalarında sona gelinen Şerefler Ortaokulu ve Öztaş Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek devam eden onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Dalaman ziyaretinin ardından Ortaca ilçesine geçen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, burada ilk olarak Kaymakam Meral Uçar’ı ziyaret etti. Ardından programda yapım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu Ortaca Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Ortaca Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topcu ve şube müdürleri eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde okullarda yapılan çalışmalarının son durumunu yerinde inceleyen İl Müdürü Emre Çay, ilçe müdürü ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin öncelikle çok daha güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmeleri adına tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “İl genelinde çalışmalarımızı okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazır olarak başlaması noktasına odaklamış durumdayız. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek okullarımızda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. İlçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ve tüm ekibimiz sahada okullarımızda yapılan hazırlıkları, iyileştirme ve onarım çalışmalarını titizlikle takip ediyorlar. Öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılında tamamen yenilenmiş, depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkanına sahip olacaklar" diye konuştu.