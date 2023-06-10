Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz tarafından “Sağlıklı Okullar Sağlıklı Gelecek" programı çerçevesinde okulda diyabet eğitim programı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, çocuk endokrinolojisi ve diyabet derneği arasında imzalanan “Okulda Diyabet Programı” gerçekleştirildi.

Muğla İl Sağlık ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan "Sağlıklı Okullar Sağlıklı Gelecek" protokolleri çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz ve çocuk diyabet hemşiresi tarafından, Marmaris’te, okulunda ve sınıfında Tip 1 Diyabet hastalığı teşhisi almış sınıf öğretmeni ve okul idarecilerine eğitim verildi.

"Tip 1 Diyabet" ,aile hekimi ve aile hekimliği personelerine "Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi, Obeziteye Yaklaşım ve Tip 1 Diyabet" hakkında sunum gerçekleştirildi.