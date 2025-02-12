Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, İş Güvenliği Uzmanı ve ekibiyle birlikte Muğla Gazi Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret ederek yangın güvenliği sistemlerini yerinde inceledi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan denetimlerde, yangına karşı alınması gereken önleme ve koruma tedbirleri titizlikle değerlendirildi. Okul idarecileri, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması konusunda bilgilendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, denetim sonrası öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya gelerek onların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Samimi sohbetleriyle öğrencilerle yakından ilgilenen Çay, eğitim süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, okullarda güvenli eğitim ortamları oluşturmak amacıyla denetimlerine devam edeceğini belirtti.