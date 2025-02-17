Muğla’da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü, Menteşe Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontroller kapsamında, servis araçlarının yönetmeliklere uygun olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

Son olarak, Anaokulları, İlkokulllar, Ortaokullar ve Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimlerde, araçların teknik donanımları, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve öğrenci taşımacılığına dair tüm kurallar titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, servis sürücülerine ve rehber personele, öğrencilerin güvenliği için alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Menteşe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı ve emniyeti için denetimlerimiz devam edecek" mesajını verirken, veliler de okul servislerinin sıkı denetimden geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muğla genelinde eğitim kurumlarının çevresinde ve güzergâhlarda devam eden denetimlerin, öğrenci güvenliğini sağlamak adına periyodik olarak süreceği belirtildi.