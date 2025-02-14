Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula ilçesinde bulunan Akçapınar Anaokulu’nu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamındaki sınıfları gezen ve etkinliklere katılan Emre Çay, okulun fiziki yerinde inceleyerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okul idaresi ve yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Çay, yürütülen çalışmalar ve okul öncesi eğitimin gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Anaokulu ziyaretinde, okul öncesi eğitimin öğrencilerinin gelişimindeki önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Çay, öğretmen ve idarecilere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Çocuklara başarılar dileyen Çay, eğitimin yelpazesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.