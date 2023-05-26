Muğla’da Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu imkânlar sayesinde okul öncesi eğitime erişimde tüm engeller aşılırken öğrenciler, eğitimde fırsat eşitliğinden tam istifade ediyor. Şubat ayında başlayan ücretsiz yemek uygulamasının ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden aidat adı altında hiçbir ücret alınmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının “2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu açma hedefi” çerçevesinde başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği ile Muğla’da okul öncesi eğitime erişimdeki engeller istikrarlı bir şekilde aşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son iki yılda 85 yeni ana sınıfı, 2 bağımsız anaokulu ve 2 özel eğitim anaokulu açıldı. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde 100 ve üstü öğrencisi bulunan en az 39 ana sınıfı da anaokuluna dönüştürüldü. Açılan ana sınıflarının donatım, materyal ve ödenekleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandı.

5 yaş grubundaki 5’ten az öğrencinin bulunduğu köylerde ise farklı eğitim modelleri uygulandı. "Her Yerde Eğitim", "Eğitim Her Yerde" mottosuyla, Dalaman ilçesinde “gezici öğretmen sınıfı modeli” ve “taşıma merkezi ana sınıfı modeli” uygulanarak tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlandı. Gezici öğretmen sınıfı modelinde, öğretmenler aynı gün içinde sabah bir köye, öğleden sonra da başka bir köye giderek günlük 3’er saatlik eğitim verdi. Taşıma merkezi ana sınıfı modelinde ise okul öncesi eğitim kurumu bulunmayan veya bir grup oluşturacak kadar çocuk olmadığı için eğitim kurumu açılamayan nüfusu az ve dağınık kırsal yerleşim yerlerindeki çocuklar, merkezi bir köye taşınarak eğitime dahil edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başlatılan okul öncesinde ücretsiz beslenme desteği, Muğla’da 348 anaokulu ile bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilere sağlanmaya başlandı. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm öğrencilere haftanın 5 günü bir öğün ücretsiz beslenme veriliyor.

İl genelinde okul öncesi eğitimden faydalanan 17 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. 3 bin 325 öğrenciye beslenme hizmeti kendi okulunda sağlanırken 7 bin 497 öğrenciye ise ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde meslek liseleri ve öğretmenevleri tarafından sağlanıyor. Ayrıca 6090 öğrenciye de taşımalı eğitim çerçevesinde beslenme hizmeti veriliyor.

Muğla’da okul öncesi okullaşma oranında 5 yaşta yüzde 100’e ulaşıldığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, "İlimiz genelinde yeni eğitim yatırımları ile anaokulu sayılarını ve okul öncesinde açılan sınıf sayısını artırmaya devam ediyoruz. Bu sene 18 yeni anaokulunu yatırım programına aldık. Yeni anaokulları ile Muğla’nın dört bir yanında okul öncesi eğitimin kalitesini yükseltiyor, çocuklarımızın erken yaşta eğitime erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Okul öncesi eğitimin çocukların sadece becerilerini artırmadığını aynı zamanda kişiler arası birçok sosyal becerilerini de artırdığını kaydeden İl Müdürü Emre Çay, " Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şubat ayında tüm Türkiye’de başlatılan okul öncesinde ücretsiz beslenme desteği çerçevesinde il genelinde okul öncesi 17 bin öğrenciye haftanın 5 günü ücretsiz yemek hizmeti veriyoruz. Bu uygulamamız önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edecek" diye konuştu.

Bugüne kadar velilerden Millî Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak okul öncesi eğitim kurumlarında belirli bir ücret talep edildiğini kaydeden İl Müdürü Emre Çay, “2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren resmi okul öncesi eğitim kurumlarında komisyonlar marifetiyle belirlenen aidat ve ücretler kaldırılıyor. İster tam gün eğitim yapsın isterse yarım gün eğitim yapsın okul öncesi eğitimde artık ücret alınmayacak” ifadelerini kullandı.