Muğla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) eğitmenleri tarafından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Menteşe Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilere yönelik "Okul Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gereken planlamalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. AFAD eğitmenleri, afetlerin getireceği zararları en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, afet anında yapılacak doğru hareketlerin can güvenliği için kritik olduğunu belirtti. Eğitim sonrası tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi. Bu uygulamanın ardından okul tahliye tatbikatı da yapılarak, olması muhtemel bir afet anında izlenecek yollar pratikte de öğretildi.