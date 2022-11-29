Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro personelleri tarafından verilen trafik güvenliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde 85 öğretmene trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında bilgiler verildi.

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