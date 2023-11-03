Muğla’da öğretmenlerin kültür, tarih, sanat, spor ve doğa etkinlikleriyle iletişim ve etkileşimlerini artırmayı amaçlayan Öğretmen Etkileşim Günleri çerçevesinde, Kavaklıdere’de “Bakırcılık Atölyesi” etkinliği düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Muğla ili genelinde görev yapan öğretmenlerin farklı etkinliklerde bir araya getirilerek etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefleyen Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi’nin yeni durağı Kavaklıdere ilçesi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Öğretmen Etkileşim Günleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Kavaklıdere ilçesinde görev yapan öğretmenlerle buluştu. İlk olarak Çayboyu mesire yerinde bir araya gelinen etkinlikte, samimi ve sıcak bir ortamda öğretmenlerle hasbihal eden İl Müdürü Emre Çay, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

İl Müdürü Emre Çay, İlçe Müdürü Ümit Menteşe, şube müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen programın bir sonraki durağı, Kavaklıdere Bakırcılar Çarşısı oldu. Otantik Bakırcılar Çarşısı’nda kısa bir gezintinin ardından bakırcılık atölyesi ziyaret edildi.

Öğretmenler, Kavaklıdere’de 800 yıllık geçmişi olan bakırcılık mesleğinin tarihini, 60 yıllık bakır ustasından dinleyerek bakırcılık atölyesinde keyifli zaman geçirdi. Devamında İl Müdürü Emre Çay ve öğretmenlerin katılımı ile bakır eşya üzerinde uygulama etkinliği yapıldı.

Öğretmen Etkileşim Günleri’nin Muğla’nın farklı ilçelerinde, farklı temalarda yürütülmeye dolu dolu devam edeceğini belirten İl Müdürü Emre Çay “Bakırcılığı ile meşhur Kavaklıdere ilçemizde öğretmenlerimizle bir araya gelerek kültür, tarih ve sanata dair unutamayacağımız bir gün geçirdik. Unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarından olan bakırcılığı yerinde görmek ve son ustasından ata mesleğini dinlemek, bizlere ayrı bir keyif verdi. Etkinliğe katılan tüm öğretmenlerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğretmen Etkileşim Günleri’miz yıl boyunca dolu dolu devam edecek.” dedi.

Öğretmenler için Etkinlikler Devam Edecek

Kültür, tarih ve sanat etkinlikleri çerçevesinde tarihi yerler ve müze ziyaretleri, film ve belgesel gösterimleri, sanat atölyeleri, kültürel festivaller, konferanslar ve seminerler, geleneksel halk dansları ve müzik gösterileri, edebiyat etkinlikleri, yerel el sanatları ve zanaat etkinlikleri, tarihi yürüyüşler ve geziler düzenlenecek.

Çevre, doğa ve spor etkinlikleri çerçevesinde ise doğa yürüyüşleri ve doğa keşifleri, bisiklet turları, kamp ve izcilik etkinlikleri, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm seminerleri, ekolojik bahçe ve tarım etkinlikleri, doğa fotoğrafçılığı ve doğa resim atölyeleri, spor turnuvaları ve yarışmaları gerçekleştirilecek.