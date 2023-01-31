Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde Muğla’da 6 Şubat itibarıyla 53 bin 296 öğrenci, ücretsiz yemek desteğinden faydalanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde Muğla’da 6 Şubat itibarıyla 53 bin 296 öğrenci, ücretsiz yemek desteğinden faydalanacak.

Muğla genelinde okul öncesi eğitim veren 344 okulda, 3, 4 ve 5 yaş grubundaki toplam 16 bin 698 öğrencinin ücretsiz yemek imkanından yararlanması planlanıyor. Bu okullardan 40’ı kendi bünyesinde yemek verirken, geri kalan 304 okula ise ücretsiz yemek hizmeti, yemek üretimi yapan meslek liselerinden ve öğretmenevlerinden sağlanacak. Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeni kurulan mutfak ve fırın atölyesinde yapılan üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren il genelinde okul öncesi eğitim veren tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini belirtti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, “İlimizde taşımalı eğitimdeki ve pansiyonlarda kalan ilköğretim, ortaöğretim olmak üzere toplam 36 bin 598 öğrencimizin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden, okul öncesindeki 16 bin 698 öğrencimizin de faydalanması adına çalışmalarımızı tamamladık. 6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm öğrencilerimiz, ücretsiz yemek desteğinden yararlanacak. Büyüme ve gelişme çağındaki öğrencilerimizin artan enerji ve besin öğeleri göz önünde bulundurarak sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanan yemeklerimizden, ilimiz genelinde 53 bin 296 öğrencimizin faydalanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Başta Bakanlığımız olmak üzere projeye destek sunan tüm kurumlarımıza, emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. İl Müdürü Çay ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde başlattığı ücretsiz yemek desteğinden 2023 yılının sonuna kadar tüm okul öncesi öğrencilerin yararlanması ve toplam 5 milyon öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

‘Beslenme dostu okul çöreği’ çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlileri ile iş birliği içinde, bilimsel yöntemlerle geliştirdikleri “Beslenme Dostu Okul Çöreği” ise gelişim çağında olan öğrencilerin günlük besin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Okul çöreğini, fırın atölyesinde seri üretimine başlayarak okul kantinlerinde satışa sunduklarını belirten Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Ceylan şunları söyledi:

“Okul çöreği diğer adıyla Altın Çöreği, biz gelişim çağındaki çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri için formüle ettik. Bir yıl süren araştırmalar ve çalışmalar neticesinde hedef kitlenin beğenisine sunduk. Hedef kitlemiz olan öğrencilerden olumlu dönüş alınca, üreterek kantinlerde satışa sunduk. Bu çöreğimiz şu mantıkla üretildi; gelişim çağındaki bütün çocuklarımızın ekonomik düzeyi altta olan çocuklarda dahil hepsinin, sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak. Okul çöreğimizin içinde, peynir altı suyu, fıstık ezmesi, yumurta tozu gibi çocukların gelişimine katkı sağlayan besin ögelerini içeriyor. Çocuklarımız çok cüzi bir maliyetle, bir simit fiyatına bu çöreği yedikleri zaman, almaları gereken tüm besin ögelerini bünyelerine kazandırmış oluyorlar. Bu, geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarına katkı sağlamak.”