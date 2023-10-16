Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Muğla Şubesi tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerine bağımlılık farkındalık eğitimi verildi.

YEDAM Muğla Şubesi tarafından MSKÜ Sağlık ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Bir Klinik Psikolog ve bir Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından verilen eğitimde ayrıca YEDAM tanıtımı da yapıldı.

Muğla’da bağımlılık farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini söyleyen Yeşilay Muğla Şube Başkanı Ebru Uyan, “Muğla Sıtkı Koçman Ünivesitesi’nde Sağlık ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine oryantasyon programı içerisinde YEDAM’daki Sosyal Hizmet Uzmanımız ve Klinik Psikoloğumuz, bağımlılık üzerine bir eğitim ve YEDAM tanıtımı yaptılar. Muğla’da bu tarz farkındalık eğitimlerimize devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımız destek veya bilgi almak için 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne ulaşabilirler. Bizlerde Yeşilay Muğla Şubesi olarak sosyal medya hesaplarımızdan etkinlik ve eğitimlerimize ilişkin duyurularımızı yapacağız” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıçhan Bayar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ise Yeşilay ve YEDAM yetkililerine vermiş olduklarını eğitim için teşekkür etti.