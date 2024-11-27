Muğla’nın Ula ilçesinde ilkokul öğrencilerine verilen afet farkındalık eğitimiyle, minikler afette yapılması gerekenleri öğrendi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi’nde bulunan Selahattin Göktuğ İlkokulu öğrencilerine, Muğla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, öğrencilere deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiği ve bu durumlarda izlenmesi gereken adımlar aktarıldı. Ayrıca ekipler, afet sırasında güvenliği sağlamak için yapılması gereken uygulamaları öğrencilerle birlikte pratiğe döktü.

Eğitim sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan AFAD yetkilileri, özellikle evde ve okulda afet hazırlık çantası oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Öğrenciler, interaktif bir şekilde gerçekleşen eğitimle hem teorik bilgi edindi hem de afetlere karşı daha bilinçli hale geldi. Okul yönetimi, bu tür eğitimlerin çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Eğitimlerin diğer mahallelerde de devam etmesi planlanıyor.