Muğla’nın Menteşe ilçesinde sonbaharın gelişi ve havaların sıcak gitmesi sebebi ile soba satışları normal düzeyde seyrederken, odun ve kömür sobaları vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor.

Muğla’da vatandaşlar ısınmak için daha ekonomik olduğunu düşündükleri odun ve kömür sobalarını tercih ediyor. Muğla’da soba fiyatlarında artış görülse bile esnaf tarafından bu fiyatlar vatandaşlara yansıtılmamaya çalışılıyor. Soba satışlarına kırsal kesimden daha çok talep geliyor. Muğla’da soba fiyatları özelliklerine göre bin ila 5 bin lira arasında değişiyor.

Odun ve kömür sobalarının daha çok rağbet gördüğünü ifade eden soba satıcısı Melih Abra” Doğalgazda fiyatların artması sebebi ile sobalarda talep artmaya başladı. Ama hava şartlarından dolayı yağmur yağmadığı için, havalar soğumadığı için şuanda satışlarımız normal düzeyde seyrediyor. Tabi ki şuanda Kasım ayına giriş yaptık ama hala daha havalar soğumadığı için önümüzdeki sezon nasıl olur bilemiyoruz. Fiyatlarımızda zam oluyor ama bunu halkımıza yansıtmamaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. Aşırı mal fiyatını abartıp ta satmıyoruz elimizden geldiği kadarıyla uygun tutmaya çalışıyoruz. Bizlere talepler daha çok köylerden geliyor. Çünkü şehir merkezinde doğalgaz olduğu için tabi doğalgaz olup ta soba kuran vatandaşlarda var ama daha çok şuanda köyler talep ediyor. Vatandaşlarımız sobalarını alırken, uyutma özelliği olup olmadığına ya da şömineli tarzda bir soba istiyorlarsa kömürü yakıp yakmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Kömür atıp, sabaha kadar ısı düzenini sağlamak adına odun ve kömürü yakan sobaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum ”dedi.