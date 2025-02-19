Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında anne adaylarını bilinçlendirmek ve normal doğuma teşvik etmek amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik önünde stant kuruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın sezaryen doğum oranlarını azaltma ve normal doğumu yaygınlaştırma hedefi kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Doğal Olan Normal Doğum" sloganıyla bilgilendirme yapıldı.

Kadın doğum polikliniğine tedavi ve kontrol amaçlı gelen anne adayları ve yakınları, normal doğum süreci, doğum sonrası bakım rutinleri konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca ebe polikliniğinde görevli ebeler ve emzirme relaktasyon kartları, doğum korkusu yaşayan anne adaylarının kaygılarını azaltmak için öneriler sundu. Bilgilendirme sürecini desteklemek amacıyla, normal doğumun anne ve bebek sağlığına katkılarını içeren el broşürleri de dağıtıldı.

Farkındalık standına, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Burcu Kasap, Perinatoloji Uzmanı Op. Selahattin Kükner, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, müdür yardımcıları ve polikliniklerde görev yapan ebeler de katıldı.