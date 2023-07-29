Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı itibariyle başlattığı ‘Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı’ çerçevesinde, Muğla’daki narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineği ile entegre mücadele başlatıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin desteği ile temin ettiği 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağını Ortaca’da üreticilere teslim etti.

Pestisit kalıntısı ile entegre mücadele yöntemlerini kullanan Muğla narenciye üreticisine, Akdeniz meyve sineği zararlıları için tuzak dağıtımı yapılıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün eğitimle desteklediği tuzak dağıtım etkinliği Ortaca’da gerçekleştirildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ‘İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte iki yıldan bu yana Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile biyoteknik mücadele sürdürdüklerini belirten Hayrettin Uçak, İl Müdürü Barış Saylak’a ve tüm Muğla üreticilerine bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Katma değeri yüksek ürünler yetiştiren Muğla üreticilerine biyoteknik mücadele konusunda destek vermeye devam ettiklerini belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın narenciye üretiminde kaliteli ve kalıntısız ürün çıktısına büyük önem verdiklerini anlattı. Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle sinek popülasyonunda artış olduğunu söyleyen Saylak, narenciye bahçelerinde kimyasal kullanmadan, biyoteknik mücadele için seferberlik başlattıklarını kaydetti. Saylak, “Muğla, narenciye üretiminde ve ihracatında küresel bir aktördür. En önemli ürün grubumuz olan narenciyeyi koruyarak üretmek ve güvenli bir şekilde ihraç etmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Özellikle Akdeniz meyve sineği, üreticilerimiz için büyük sorun teşkil ediyor. Biz, meyvelerin kimyasalla temas etmeden güvenli bir şekilde yetiştirilmesini temin etmeye çalışıyoruz. Böylece ağaçlar katiyetle zarar görmüyor, üreticimizin de yüzü gülüyor. Muğla’ya 5 bin adet tuzak temin eden Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği’ne üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan 2 bin 500 adet tuzak sözü aldık. Onları da eylül ayı gibi üreticilerimize dağıtacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, törene katılanlar tarafından Zafer Çelimli adlı üreticiye ait narenciye bahçesine monitör tuzak asımı yapıldı. Dağıtımın ardından üreticilere, tuzakların doğru kullanım yöntemleri hakkında bilgi verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can da, yaptığı sunumla turunçgil zararlıları konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Ortaca’da Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğindeki törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın yanı sıra Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, EİB yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odaları temsilcileri, üretici birlikleri ve çiftçiler katıldı.