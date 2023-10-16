Türkiye’nin önemli narenciye merkezlerinden biri olan Muğla’nın Ortaca ilçesinde hasat sezonu başlarken, ülke genelinde bu sezon mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye’ye 2022 yılında 207 milyon dolar döviz kazandıran Sonbahar ve Kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi gören, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakan satsuma mandalinada hasat ve ihracat zamanı geldi. Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla’nın Ortaca ilçesinde de üreticiler ürünlerini hasat ederken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında 463 milyon dolar olan mandalina ihracatının 2023 yılında 500 milyon dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması için günlük 2-3 tane mandalina tüketilmeli

Mandalinada ihracat yanında, iç piyasada da tüketiminin artmasının özellikle okul çağındaki çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkısı olacağının altını çizen Uçak, “Tüm vatandaşlarımızın günlük 2-3 adet mandalina tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Mandalina rekoltesinin yüksek ve ürün kalitesinin iyiliği 2023 yılının bereketli bir yıl olacağı umutlarımızı artırıyor. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı bir sezon diliyoruz” şeklinde konuştu.