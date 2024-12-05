Muğla’da görev yapan müzik öğretmenleri, düzenledikleri özel konserle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. “Marifetin Sesleri” adı verilen etkinlikte öğretmenler, sahne performanslarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar sundu.

Muğla’nın farklı okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin bir araya gelerek hazırladığı etkinlik, yoğun ilgi gördü. Performanslarıyla sahnede adeta profesyonel bir müzik grubu gibi sergiledikleri uyum ve yetenek, izleyicileri etkiledi.

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın sahneye çıkarak seslendirdiği şarkı oldu. Çay’ın performansı izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.