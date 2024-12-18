Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sonrası direksiyon eğitimi ve sınav alanında gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantı, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlendi ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında görev yapan usta öğreticilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni düzenlemelerin uygulanması ve sınav süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, sürücü eğitimi ve sınav süreçlerinin daha kaliteli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için yapılan bu tür bilgilendirme toplantılarının önemine vurgu yaptı. Yeni düzenlemelerin, sürücü adaylarının daha bilinçli ve kurallara uygun bir şekilde eğitim almasına katkı sağlayacağını belirtti.

Usta öğreticiler, yapılan bilgilendirme sayesinde yönetmelikteki yenilikler hakkında detaylı bilgi edinirken, eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin sorularını da yetkililere iletme fırsatı buldu. Toplantı, trafik güvenliği ve sürücü eğitiminde kaliteyi artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.