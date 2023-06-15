Muğla’da özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı zamanında müdahale için Motosikletli trafik timlerinin sayısı artırıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve Şahinler olarak adlandırılan Motosikletli Trafik Polislerinin sayısının arttırılması amacıyla istekli personeller arasından seçilen polis memuru ve rütbeli personele 22 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında 10’uncu dönem Motosikletli Trafik Polisi (Şahinler) Sürüş Teknikleri Eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitim sonunda başarılı görülen 30 kursiyere sertifika verilerek Motosikletli Trafik Polisi (Şahinler) olarak göreve başladılar. Motosikletli trafik timleri ihtiyaç duyulan ilçelerde görevlendirilecek.