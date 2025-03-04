Muğla’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bilinirliliğini artırmak amacıyla Şemsiana Anaokulu’nun 4 yaş grubuna yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 112 Acil Çağrı Hattı’nın anlatıldığı, acil durumların karşı karşıya olduğu hareketlerin nasıl olduğu konusunda temel bilgiler verildi. Eğitimde, 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı ve gereksiz aramaların saklanmasının önemi vurgulandı. Acil durumun doğru bilgilerin nasıl iletileceği, adresin net şekilde bildirilmesinin hayati önemi ve çağrı merkezinin çalışma prensipleri hakkında miniklere bilgi verdi. Bölümlerin değişimi ve öğrenme süreci daha keyifli hale getirmek için balon ve boyama kitapları dağıtıldı.