Muğla 75. Yıl Anaokulu’nda düzenlenen Uzay Günü etkinliği, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Miniklerin uzaya olan meraklarını gidermeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Okul bahçesinde hazırlanan etkinlik alanında, çocuklar hem eğlenirken hem de uzaya dair merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular. Uzay araçları, gezegenler ve yıldızlarla ilgili çeşitli sunumlar ve eğitici oyunlar düzenlenirken, veliler de çocukların öğrenme heyecanına ortak oldu. Etkinlik boyunca öğrenciler, renkli kostümler giyerek uzay temalı oyunlara katıldı ve sorularına cevaplar buldu. Gökyüzü ve uzay bilimi üzerine yapılan etkinlikler, çocukların bilimsel düşünme becerilerini desteklemeyi hedefledi. 75. Yıl Anaokulu yetkilileri ise bu tür etkinliklerin çocukların bilim ve uzay konularına olan ilgilerini artırmayı ve onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.