Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meslekte 40’ıncı yılını dolduran Ayşe Baş isimli hemşireye başhekimlik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meslekte 40’ıncı yılını dolduran Ayşe Baş isimli hemşireye başhekimlik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

40 yıl aktif şekilde meslek hayatını sürdüren Muğla’nın en eski hemşirelerinden Ayşe Baş’a Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimliği tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Turhan Togan, "Hastanemizde 40’ıncı meslek yılını dolduran hemşire Ayşe Baş hanımefendiye yıllarca sağlık sektöründe harcadığı emekler ve kurumumuzda yaptığı özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim. Muğla ilimizin en eski emektarlarından olması nedeniyle ve birçok hastamıza şifa olma adına göstermiş olduğu gayreti samimiyeti güler yüzü ve insancıl yaklaşımı nedeniyle hastane yönetimi olarak kendisini onurlandırmak ve teşekkürlerimizi iletmek üzere bir tören düzenledik, teşekkür belgemizi takdim ettik. Sağlık camiasının tüm birimlerinde yıllarca emek harcayan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içinde nitelikli sağlık hizmet sunumu gerçekleştiren tüm arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim. Ayşe Baş hanımefendi gibi nice kahramanları da saygıyla selamlıyorum" dedi.