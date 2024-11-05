Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Mera Islah ve Amenajman Proje Değerlendirme Toplantısı" Fethiye’de yapıldı. Toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Muğla İl Müdürü Barış Saylak ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını yapan Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İl Müdürü Barış Saylak, mera ıslahı ve yönetimi projelerinin hayvancılık sektörü için önemine vurgu yaptılar. Toplantıda, mera alanlarının verimliliğini artırmak, hayvan refahını sağlamak ve yetiştiricilere daha iyi şartlar sunmak amacıyla yürütülen projelere dair sunumlar yapıldı.

Proje sunumlarında, mera alanlarında yürütülen çeşitli iyileştirme çalışmaları, otlatma düzenlemeleri ve yem bitkisi ekimi gibi faaliyetlerin, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlama hem de hayvancılık sektöründe verimliliği artırma amacıyla sürdürüldüğü aktarıldı. Yetiştiricilere destek sağlanarak hayvan refahının nasıl artırıldığına dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantının sonunda, yapılan çalışmaları değerlendirerek gelecekte mera alanlarının geliştirilmesi ve projelerin genişletilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu tür projelerle yerel hayvancılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.