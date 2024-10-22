Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganı ile Meme Kanseri Farkındalık Sempozyumu düzenlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Media Subaşı Baybuğa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu gerçekleştirdi. Konuşmalarda meme kanserinde erken teşhisin hayati önemi vurgulandı ve farkındalık çalışmalarının önemine değinildi.

Sempozyum, iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturumun başkanlığını Patoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Leyla Tekin ve Hemşirelik Bölümü’nden Doç. Dr. Gülşah Köse üstlendi. Bu oturumda, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özkan Onur "Meme Kanseri Etyolojisi, Risk Faktörleri", Radyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Funda Dinç "Meme Kanserinde Erken Tanı ve Radyolojik Değerlendirme", Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yazkan ise "Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi" konularında bilgilendirici sunumlar yaptı.

İkinci oturumun başkanlığını, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Media Subaşı Baybuğa ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi yaptı. Bu oturumda, Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi "Meme Kanserinin Onkolojik Tedavisi", Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Sadık Özöner "Meme Kanserinde Radyoterapi", Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezihe Bulut Uğurlu "Meme Kanserinin Psiko-sosyal Yönleri" ve Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Seki "Meme Kanseri Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Sorunlar" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumun sonunda, katılımcılardan gelen soru-cevaplar ve öneriler üzerine tartışmalar yapıldı. Meme kanseri farkındalığının artırılması için bu tür etkinliklerin öneminin bir kez daha altı çizilerek sempozyum sona erdi.