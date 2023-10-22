Muğla’nın Menteşe ilçesinde tarladan çıktığı tahmin edilen ve ardından makilik orman alanına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesindeki tarlada yakıldığı ileri sürülen ateş, bahçenin hemen yakınındaki makilik orman alanına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Makilik orman alanına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.