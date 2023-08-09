Muğla’nın önemli ihracat kalemlerinden olan narenciye üretiminde portakalda yüzde 158, limon üretiminde ise yüzde 222 bir artış bekleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye narenciye üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa’da ise 2’inci sırada olduğunu açıkladı. Uçak, “Narenciye ihracatımızın yüzde 70’ine yakınını gerçekleştirdiğimiz ana pazarlarımız Rusya’ya 2022 yılında 429 milyon dolar, Ukrayna’ya 84 milyon dolar, Irak’a 68 milyon dolar, Polonya’ya yüzde 33 artışla 46 milyon dolar, Romanya’ya 42 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. Narenciyede 2022 yılına göre bu sezon ürün miktarı oldukça yüksek. Kayda değer bir verim artışı var. Kalite beklentisi ortalamanın üzerinde. Ege Bölgesi’nde 2023/24 sezonunda ise yüzde 86 artış öngörülüyor. 2023/24 dönemi narenciyede rekorlar kıracağımız en bereketli dönemimiz olacak. Hedefimiz 1 milyar doları Türkiye’ye kazandırmak” dedi.

Başkan Uçak, 2023 sezonunda portakalda bir önceki yıla göre önemli bir yükseliş olduğunu belirterek 2023 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre, Muğla’da yüzde 158, Aydın’da ise yüzde 528 verim artışı yaşandığını açıkladı. Uçak, Satsuma mandalininde ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16’lık gelişim beklediklerini, Aydın’da yüzde 76, Muğla’da ise bu oranın yüzde 23 verim artışı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ege genelinde Limon üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 213 artış beklediklerini söyleyen Uçak, Muğla’da limon üretiminde yüzde 222’lik bir artış öngördüklerini belirti.