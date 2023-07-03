9 günlük bayram tatilinde il genelinde tüm birimleri ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesisleri kurban kesen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris mezbaha tesislerinde ve sadece Kurban Bayramı’nda açılan Kavaklıdere mezbahasında vatandaşlara tam kapasite hizmet verdi. İl genelinde toplam 252 adet büyükbaş, bin 343 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirildi.

Geçen yıla göre yüzde 12 büyük, yüzde 47 küçükbaş hayvan kesiminde artış yaşandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mezbaha ve kesim ünitelerinde Kurban Bayramı süresince randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verildi. Kurbanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Veteriner Hekimleri kontrolünde sertifikalı uzman kasaplar tarafından hijyenik ortamda titizlikle kesildi. Menteşe mezbahasında 80 küçükbaş, 36 büyükbaş, Milas mezbahasında 91 küçükbaş, 61 büyükbaş, Fethiye mezbahasında 285 küçükbaş, 72 büyükbaş, Marmaris mezbahasında 839 küçükbaş, 59 büyükbaş, Kavaklıdere mezbahasında 48 küçükbaş, 24 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıla oranla kesim sayısı tüm mezbaha tesislerinde büyükbaş hayvan kesiminde yüzde 2, küçükbaş kesiminde de yüzde 47 artış gözlendi. Ayrıca kurban kestirmek için mezbaha tesislerine gelen ailelerin çocuklarına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yap-boz ve boyama kitabı dağıttı.

Hayvan pazarlarına 205 büyük, 2 bin 628 küçükbaş hayvan giriş-çıkış yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri ve zabıtasının bayram boyunca görev yaptığı Düğerek, Bayır ve Marmaris hayvan pazarlarında da toplam 205 adet büyükbaş, 2 bin 628 adet küçükbaş hayvan giriş-çıkışı oldu.