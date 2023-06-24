Muğla’da Kurban Bayramı Trafik tedbirleri çerçevesinde bayram süresince artan trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelmesi muhtemel kazalara bağlı yaralanma ve ölüm oranın en aza indirilmesi için trafik ekipleri tarafından denetleme gerçekleştirildi.

Muğla Menteşe Şehirlerarası Terminal’de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından otobüs ile seyahat eden vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Terminalde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polisi Muhammet Emin Altuntaş “ Malumunuz Kurban Bayramı nedeni ile yollarda araç yoğunluğu artışlar meydana gelmektedir. Bundan dolayı trafik kazalarını en aza indirmek için sizlere bazı görevler düşmektedir bunların en başında emniyet kemeri gelmektedir. Sizlerden isteğimiz emniyet kemerlerinizi yolculuk boyunca takmanız” diye konuştu.