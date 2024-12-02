Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık ve il protokolü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Türk Kültürü etkinliğinde Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle buluştu.

Etkinlik, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleştirildi. Programda Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen öğrenciler, yöresel şarkı ve danslarını sergileyerek kültürlerini tanıttı. Ayrıca, duygu dolu anlar yaşatan şiir performansları da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşma yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türk Dünyası’nın güçlü devlet geleneği, sağlam sosyal yapısı ve vizyoner bakışıyla yeni bir yükseliş dönemine girdiğini belirtti. Vali Akbıyık, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın, Türk devletlerinin tek bir çatı altında toplanması hedefinin bir sonucu olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Başkanlarının liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, önümüzdeki dönemi ‘Türk Devri’ yapmak için omuz omuza gayret göstereceğiz” dedi.

Etkinlik, kültürel çeşitliliğin sergilenmesi ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdı. Program, katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle sona erdi.