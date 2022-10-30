Muğla’nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşını 37 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kendini asarak intihar etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşını 37 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kendini asarak intihar etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Zeynep Şenpınar (24), 24 Mayıs 2020’de erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27) tarafından Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’ndeki evinde 37 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu’nu ’iyi hal’ indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi, verilen kararı hukuka uygun bulmuştu. İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunulmuş ve dosya Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne gitmişti. Daire heyeti, Selim Ahmet Kemaloğlu’na verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Selim Ahmet Kemaloğlu, tek olarak kaldığı odada bugün saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.