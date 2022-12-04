Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası ve ilçelere yolcu taşımacılığı yapan otobüslere kış lastiği denetimi gerçekleştirilerek otobüs şoförlerine kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası ve ilçelere yolcu taşımacılığı yapan otobüslere kış lastiği denetimi gerçekleştirilerek otobüs şoförlerine kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunluğu nedeniyle Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetlendi. Otobüs şoförlerine de kış lastiği kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirler arası ve ilçelere yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ile 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Terminalde bulunan otobüsler kış lastiği konusunda denetlenmiştir. Otogar görevlimiz tarafından da denetlemeler devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.