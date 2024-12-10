Geleneksel tarımsal üretimi desteklemek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğiniyeniden canlandırmak için ilçelerde eğitimler vermeye başladı.MUĞLA(İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde bölge sakinlerine ipek böcekçiliği eğitimi verdi.Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından verilen eğitimlere mahalle sakinleri ve Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ile Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük katıldı.

Modern Yöntemlerle İpek Böcekçiliğine Destek

Bölgede ipekböcekçiliği yetiştiriciliğini desteklemek adına Marmaris Çamlı Mahallesi’ndeki eğitimlerin yanı sıra Muğla genelinde hayata geçirilen İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi kapsamında da Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bulunan 15 dekarlık tarım arazisine 3 bin 300 adet dut fidanı dikildi.Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi’ne ve Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’ne 100 metrekarelik ipek böceği besleme çadırı desteği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliği projelerinde kullanılmak üzere dut fidanlarınıBahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği'nde üretiyor. Üreticilere ücretsiz olarak dağıtılan dut fidanlarıyla bölgede ipek böcekçiliğinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

2023 Yılında 77 Üreticiye Destek Sağlandı

2023 yılında Muğla genelinde toplam 77 üreticiye 205 kutu ipek böceği dağıtımı gerçekleştirildi. Bir kutu ipek böceğinden sezon boyunca yaklaşık 35-40 kilogram yaş koza elde edilirken, yaş kozaların alım garantisi ise KOZABİRLİK Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sağlanıyor.

Fatih Öztürk; “Küçük adımlarla başlayan proje bu eğitimlerle geniş alanlara yayılacak”

Muğla GüçBirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ise bölge halkının projeye hevesle yaklaştığını belirtti. Öztürk, “Büyükşehir’den gelen ekip bizlere gerekli bilgiyi aktardı. Küçük adımlarla başladığımız bu projeyi ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yaymak istiyoruz.” diye konuştu.

Sema Yörük; “İpek böcekçiliği Alternatif Gelir Kaynağı olacak”

Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük, ipek böcekçiliğinin bölge için önemli bir alternatif gelir kaynağı olacağını vurguladı. Yörük: “Unutulmuş bir geleneği yeniden canlandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Muhtar Öztürk, “Çilek ile Anılan Çamlı Artık İpekBöcekçiliği ile de Anılacak”

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kenan Öztürk, verilen eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Atalarımız bu işi yıllar önce yapmış. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle köyümüzde ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak istiyoruz. Çilek ile anılan mahallemizin artık ipek böcekçiliğiyle de tanınmasını umut ediyoruz.”

Serkan Yılmaz, “Kadim Bir Geleneği Yaşatıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, projenin önemine dikkat çekerek, “İpek böcekçiliği bölgemizde kadim bir gelenek. Ancak bu gelenek genç nesiller tarafından unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bizler hem eğitimlerle hem de ücretsiz dut fidanı desteğiyle bu üretim modelini yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. İpek böceklerinin tek besin kaynağı dut ağacı olduğundan, bu ağaçları yetiştiricilere temin ediyoruz.” dedi.