Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından, kooperatifçilik ve üretici birlikleri üzerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Dr. Songül Topal’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, kooperatif ve birliklerin genel kurullarında görev alan Bakanlık temsilcilerine yönelik önemli konular ele alındı. Toplantıda; bin 163 sayılı kanun kapsamında kurulan kooperatifler, 5 bin 200 sayılı kanunla kurulan üretici birlikleri, 5 bin 996 sayılı kanunla kurulan ıslah birlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca; Genel Kurulların işleyişi, İntibak işlemleri, Koopbis uygulamaları, Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi, Şikayet ve inceleme süreçleri konularında detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla farkındalık çalışmaları hız kazanacak. Tarımsal örgütlerin güçlenmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için çeşitli projelerin sürdürüleceği vurgulandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde örgütlü yapının güçlenmesi ve kooperatif bilincinin artırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.