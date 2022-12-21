Muğla’nın Yatağan ilçesinde, bilim adamları tarafından yaklaşık 50 ila 100 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Sarı Otluk Mağarası’nın jeolojik yapısı inceleniyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, bilim adamları tarafından yaklaşık 50 ila 100 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Sarı Otluk Mağarası’nın jeolojik yapısı inceleniyor.

Yatağan’a bağlı Eski Nebi köy yolu üzerinde yeni keşfedilen mağarada değişik meslek gruplarından oluşan bilim adamları bilimsel araştırma yapıyor. Mağarada yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar ve jeolojik yapı kayıt altına alınırken, ilk ölçümlerde genişliğin 108 metre dikey derinlikte, 208 metre yatay uzunlukta olduğu ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına çalışmalarını yürüten ekipler tarafından Sarı Otluk Mağarası, incelemelerin ardından raporlanacak.

Mağarayı ilk keşfeden Yatağanlı Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, “Bu mağarada bulunan yapıların incelenmesi için değişik branşlarda üniversite hocaları buraya geldi. Gelen bilim insanları arasında Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, Öğretim Üyesi Dr. Mert Elverici, Dr. Ezgi Ünal İmer, Uzman Biyolog Kübra Keser, Proje Koordinatörü Gökhan Eren Çankaya ve Ertuğrul Kulaksızoglu, Türkiye Mağaracılık Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sportif mağaracılar Poyraz Uhri, Tahsin Kaymak, Rabia Şeyma Mengi’den oluşuyor. Buradan bazı numuneler alarak incelemeye alan hocalar incelemenin ardından mağaranın koruma altına alınması sağlanacak” dedi.

Mağara içinde başta yarasa olmak üzere, çok değişik türde böceklerin de bulunduğu, mağaraya şu anda girişin sadece koruma elbiseleri ve tüpler ile yapılabildiği açıklandı. Mağaranın içinde çok sayıda mermer sarkıt bulunduğu, 50-100 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.