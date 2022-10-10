Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 14 Ekim 2022 Cuma Günü saat:16.00’da ‘Kent Yoksulluğu ve Eğitim’ konulu panel düzenleniyor. Konakaltı İskender Alper Kültür merkezinde düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Kasım Yıldırım yapacak.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 14 Ekim 2022 Cuma Günü saat:16.00’da ‘Kent Yoksulluğu ve Eğitim’ konulu panel düzenleniyor. Konakaltı İskender Alper Kültür merkezinde düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Kasım Yıldırım yapacak.

Ekonomik durumların eğitim gören çocuklar üzerinde etkileri, eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilere yaklaşımları gibi konuların masaya yatırılacağı panelde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden alanında uzman öğretim görevlileri konuşmacı olarak katılacak.

‘Kent Yoksulluğu ve Eğitim’ konulu panelinde Prof. Dr. Kasım Yıldırım: (Moderatör), Prof. Dr. Vural Hoşgörür: (Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve İletişim), Doç. Dr. Tuğba Hoşgörür: (Öğretmen Desteği), Doç. Dr. Perihan Korkut: (Proje Müdahale Programından Dışlanmanın Önlenmesi Çalışmalarına Bir Örnek), Dr. Öğr. Üyesi Mine Kizir: (Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Farkındalık), Dr. Öğr. Üyesi Sergender Serzer: (Dezavantajlı Öğrencilere Yaklaşımda Öğretmenlere Öneriler) konularında bilgi verecek.