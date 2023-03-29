Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda il genelindeki 12 bin 227 öğrenciye Kazanım Değerlendirme uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Uygulamasını yerinde incelemek üzere Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu ile Muğla Taç Okullarını ziyaret etti. Sınıfları gezen İl Müdürü Emre Çay, LGS merkezi sınavına hazırlanan ve uygulamaya katılan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi.

Öğretmenler odasında okul idarecisi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, Kazanım Değerlendirme Uygulaması hakkında istişarelerde bulundu. İl genelinde gerçekleştirilen LGS’ye hazırlık mahiyeti taşıyan Kazanım Değerlendirme Uygulamasının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürü Emre Çay, öğretmen ve idarecilere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin kazanım eksikliklerini tespit etmek ve LGS merkezi sınavı hazırlıklarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Uygulamasına; 13 ilçede, resmi ve özel olmak üzere 241 ortaokulda, 8. sınıf seviyesindeki 12 bin 227 öğrenci katıldı.