Muğla-Aydın karayolu Yatağan-Kavaklıdere kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde 48 MA 4290 plakalı motosiklet ile 45 AIS 995 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine emniyet trafik, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Alastalı isimli Suriye uyruklu vatandaş ambulans ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Ahmet Alastalı olduğu ve Yatağan’da bir mermer fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.