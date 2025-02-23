Muğla Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Hamsi Festivali, Menteşe Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik, Muğla ile Karadeniz kültürünü birleştirerek horon ve zeybek danslarını aynı sahnede buluşturdu .

Üç gün süren festivalde Muğlalılar Karadeniz kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulurken, festivale katılanlara 5 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde hamsileri pişiren ve "bu hamsileri ben çiğ çiğ yerim" diyen Timur Kocabıçak isimli vatandaş hamsiyi çiğ olarak yedi. Kocabıçak’ın çiğ hamsi yediği anlar, festivalin ilginç olaylarından biri oldu.

"Muğla ve Karadeniz kültürü bir araya geldi"

Festival boyunca Muğla Tarhanası ve Karadeniz Hamsisi büyük ilgi gördü. Etkinlik, Muğla ile Karadeniz kültürünü birleştirerek horon ve zeybek danslarını aynı sahnede buluşturdu. Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, "Muğlalı olmak, Muğla’da doğmak değildir. Muğla için çalışan, üreten ve emek harcayan her şeyi Muğlalıdır" diyerek festivalin önemine vurgu yaptı. Karakaş, 2009 yılında kurulan derneklerin, Muğla ve Karadeniz kültürünün bir arada yaşatmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz ile Muğla arasında bir bağ kurarak çay ve narenciyelere katkı sağlayan merhum Zihni Derin’i saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

"Bugün burada sadece hamsi tatmıyoruz, Karadeniz’in sımsıcak kültürel deneyimini yaşıyoruz" diyen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, festivalin kültürel birlikteliğe katkı sağladığını vurguladı. Köksal, "Horonun coşkusu ile zeybeğin asaleti, Karadeniz’in hamsisi ile Muğla’nın tarhanası aynı sofrada buluşuyor" diyerek festivalin dayanışma ve dostluk ruhunu yansıttığını belirtti.

Muğla’nın zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Burada yaşayan Karadenizli hemşerilerimiz Muğlamıza ayrı bir güzellik katıyor" dedi. vali Akbıyık, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültürün Muğla’da buluştuğunu ifade ederek, festivalde farklı yöresel lezzetlerin bir arada kültürel kaynaşmaya büyük katkı sağladığını belirtti.

Hamsi Festivali Muğlalılardan tam not aldı

Festival boyunca; hamsi, tarhana, lokma gibi lezzetler ücretsiz dağıtılırken, kemençe müziği ve horon gösterileri büyük ilgi gördü. Son gün sahne alan ünlü Karadeniz sanatçısı Resul Dindar ise festival coşkusunu zirveye taşıdı. Muğla Karadenizliler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 7. Hamsi Festivali, üç gün boyunca binlerce insanı ağırlayarak Muğla ve Karadeniz kültürünü bir araya getirdi.