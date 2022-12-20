Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yavuz A.’nın işlemleri sürüyor.

100 yaş evi üyeleri ile SOGEM gençleri buluştu

100 yaş evi üyeleri ile SOGEM gençleri buluştu

Kaza, gece saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Yavuz A. (50) idaresindeki 35 BEH 856 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Tayfur Deniz’e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tayfur Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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