Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Bakanlık tarafından onaylanan proje başarıyla tamamlandı. Bir yıl boyunca süren proje, 13 ilçede koyun yetiştiriciliği yapan ve bu konuda bilgi almak isteyen kadın çiftçilere yönelik eğitimler ve desteklerle hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Uzman Veteriner Hekim Serkan Şengül ve Veteriner Hekim Ebru Şengül, Milas Fesleğen Mahallesi ve Menteşe Muratlar Mahallesi’nde 30 kadın üreticiye koyun yetiştiriciliği, koç katım ve gebelik dönemi bakımı hakkında eğitim verdi. Ayrıca, örnek işletme ziyaretleri düzenlenerek üreticilere uygulamalı bilgi aktarıldı.

Proje süresince toplamda 100 kadın üreticiyle görüşüldü ve 200 üreticiye dağıtılmak üzere 800 adet mineral blok (yalama taşı) temin edildi. Program, aynı zamanda “Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği” projesiyle entegre şekilde yürütüldü.

Proje kapanışı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Programda eğitim alan kadın üreticilere mineral bloklar dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kapanış konuşmasında projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizim için mutluluk dolu bir gün. Proje sayesinde kadın üreticilerimize destek sağladık. 2021’de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından hayvanlarını ve arazilerini kaybeden üreticilere yardım etmek için çalışmalar başlattık. Bu projeyle, kırsaldan kente göçü önlemek ve sürülerin büyüklüğünü artırarak üreticilerimize gelir oluşturmayı hedefledik”

Barış Saylak, proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 900 koyun ve 237 koç dağıtıldığını, bunların toplamda 8 bin 856 kuzunun dünyaya gelmesine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, üreticilerin bu projeden yaklaşık 24 milyon TL’lik bir katma değer elde ettiğini belirtti.

Proje, koyun yetiştiriciliği alanında kadınların bilgi ve becerilerini artırarak ekonomik kalkınmalarına destek sağladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer projelerle kadın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.