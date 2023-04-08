Muğla’nın Yatağan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilbağcılar Mahallesi’nde ikamet eden B.G., F.E. ve H.G. isimli şahısların ikametlerinde sahte-kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi. Evlerde Yapılan aramada çeşitli miktarlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan B.G., F.E. ve H.G. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.