Muğla’nın Yatağan ilçesinde kaçak içki üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kaçak içki üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Yatağan ilçesinde 2 ayrı adrese baskın gerçekleştirdi. Cumhuriyet ve Yayla mahallelerinde ikamet eden G.T. ve D.N. isimli şahısların evlerinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşan Muğla İl jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 250 litre el yapımı içki, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 litre etil alkol, 2 litre etil alkolden imal edilmiş alkol, 100 mililitre anason yağı ve 5 adet rakı yapımında kullanılan enjektör ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.