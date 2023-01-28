Muğla’nın Ula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla’nın Ula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Karabörtlen Mahallesi’nde ikamet eden K.G. ve E.G. isimli şahısların ikametlerinde özel düzenek (damıtma sistemi) kurmak suretiyle sahte-kaçak alkol ürettikleri bilgisi edinildi. Yapılan tespit üzerine düzenlenen operasyonda Kom Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet alkol damıtma düzeneği, 64 litre sahte içki, 52 litre etil alkol, 13 litre sahte içki, 6 adet alkol kiti, 8 adet alkol damıtma derece aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.