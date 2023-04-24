Muğla il Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Menteşe İlçesi Akkaya İlkokulu’nda eğitim öğretim gören anaokulu, ilkokul öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi. Eğitimde çocuklar hem eğlendi hem bilgi aldı. Ekipler tarafından kurulan bisiklet parkurunda öğrenciler yaya geçidinde nasıl hareket edecekleri ve ışıklarda neler yapılacağı konusunda uygulamalı eğitim aldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere eğitim sonunda boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.