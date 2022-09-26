Muğla’da zeytinlik alanlarında verimsizliğin tespiti ve giderilmesi projesinde çalışmalar yapılıyor.

Muğla’da zeytinlik alanlarında verimsizliğin tespiti ve giderilmesi projesinde çalışmalar yapılıyor.

Muğla’nın Milas ilçesi ve Yatağan ilçesinde 500 dekar zeytin alanında toplu mücadele çalışması yapıldı. Milas’ta yapılan çalışmalara Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Koordinatör Rukiye Keleş, İl ve İlçe Müdürlüğü elemanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Yatağan’da yapılan çalışmalara Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, TOGEM-DER Başkanı Füsun Türken Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlçe Müdürlüğü teknik elemanları, muhtarlar, üreticiler katıldı.

Toplu mücadele uygulamasında her ağaca 1,5 litre pet şişede 1 litre miktarında yüzde 3 lük DAP gübre çözeltisi ile hazırlanan tuzaklar kullanıldı. Şimdiye kadar 1500 dekar alana yaygınlaştırılan çalışmalarda 15 bin şişe daha temin edilerek dağıtımı tamamlandı.