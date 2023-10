Muğla’da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Grup, saldırıları kınayan pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Düzenlenen basın açıklamasını sivil toplum kuruluşları adına Anadolu Gençlik Derneği il sekreteri Ersin Er tarafından yaptı. Er, ”Dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduk. Filistin’in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim’den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerimizin yanında olarak alanlardayız. Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız, her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir. Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze’deki kardeşlerimiz elektrikleri, suları, internetleri ve hatları kesik halde saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre bombardıman hiç durmuyor. Uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman müdahale edecek. İsrail’in tüm dünyaların gözü önünde Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır ”dedi.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.