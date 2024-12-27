Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamuya yararlı işlerde hükümlülerin çalıştırılmasını içeren bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını ve kamu hizmetlerine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Kamuya yararlı işlerde hükümlülerin çalıştırılmasını içeren protokol, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalandı. Adaletin iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü ortaya koyan protokol; hükümlülerin çalışma şartları, iş güvenliği ve insan haklarına uygun şekilde görev yapmaları için gerekli düzenlemeler içeriyor. İmzalanan protokol maddelerinde ayrıca hükümlülerin çalıştırılacağı alanlarda ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin sağlanması ve onların haklarına saygı gösterilmesi yer alıyor.

Büyükşehir’in Sorumluluk Alanlarına Protokolde Yer Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin protokolde yer alan sorumluluk alanları ise; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kuruma yönlendirilen yükümlülerin iş takibini yapmak, yükümlülerin herhangi bir ihlal yapması halinde tutanak tutarak yazılı hale getirmek ve denetimli serbestlik müdürlüğünü bilgilendirmek. Bunun yanı sıra hükümlü takip cetveli hazırlanarak en az ayda bir defa uygun aralıklarla hükümlüleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne göndermek.

Protokol ortaklarının sorumluluk alanları

Protokol ortaklarından olan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında ise; hükümlüleri uygun olan kurum ve kuruluşlara yönlendirmek, belirli aralıklarla Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetim Bürosu aracılığı ile denetim yapmak. Öte yandan hükümlünün yükümleri aksatması halinde Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uyarmak gerekiyorsa çalışma yerini değiştirmek maddeleri yer alıyor.

Başkan Aras: “Bu Protokol Yalnızca İş Birliği Değil Dayanışma ve Yeniden Başlama Umududur”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokolün önemine değinerek şunları söyledi: “Bu protokol, adaletin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü ortaya koyan bir çalışmadır. Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma kararı verilen bireyler, belediyemizin çeşitli hizmet alanlarında görev alarak hem topluma fayda sağlayacak hem de iyileşme süreçlerini destekleyeceklerdir. Adalet aynı zamanda yalnızca yasaları uygulamak değil, aynı zamanda toplumsal banışı sağlamak, bireyleri topluma yeniden kazandırmak, herkesin eşit fırsatlara sahip olmasını temin etmektir. Bu protokol, işte tam da bu anlayışın bir yansıması, adaletin sadece cezaevi ile sınırlı kalmadığını bireyleri topluma kazandırarak onları yeniden üretken ve faydalı bireyler haline getirmeyi amaçladığını göstermektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi ayrıştırmadan, dışlamadan, toplumun her kesimine dokunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Cumhuriyet Başsavcılığımız il kamu kurumları arasında işbirliği protokolü imzalıyoruz. İşbirliği protokolümüzün konusu denetimli serbestlik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destekler ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokolü imzalıyoruz. Bundan sonraki süreçte cezaların infaz edilmekte olan yükümlüler Muğla Büyükşehir Belediyesinde kamuya yararlı işlerde çalışarak cezalarını infaz edecekler. Bu noktada verdiği destek için Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.