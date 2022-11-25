1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber Dağları’nda, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin Mehmetçiğin donarak şehit olduğu bölgeye Muğla’da özel olarak işlenip hazırlanmış mermer kaide gönderildi. Ermaş Madencilik tarafından işlenip bölgeye gönderilen 35 bin kilo ağırlığındaki üzerinde bilgilendirici yazıların yer aldığı kaide şehitlerimizin yürüyüşünün başladığı Kızılçubuk Köyü’ndeki yerine yerleştirildi.

1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber Dağları’nda, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin Mehmetçiğin donarak şehit olduğu bölgeye Muğla’da özel olarak işlenip hazırlanmış mermer kaide gönderildi. Ermaş Madencilik tarafından işlenip bölgeye gönderilen 35 bin kilo ağırlığındaki üzerinde bilgilendirici yazıların yer aldığı kaide şehitlerimizin yürüyüşünün başladığı Kızılçubuk Köyü’ndeki yerine yerleştirildi.

Türkiye’nin en büyük mermer ocaklarına sahip Ermaş Şirketler Grubu, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitlerimiz anısına bir eserin hayata geçirilmesini sağladı. Kaide’nin Muğla Beyazı mermerle özel olarak hazırlandığını belirten Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Ecdadımıza, şehitlerimize ve Sarıkamış’a sahip çıkmak için ne yapsak azdır” dedi.

Yakın tarihimizin en önemli olaylarından birinin de Sarıkamış Şehitliği olduğunu belirten Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Osmanlı ordusu, 22 Aralık 1914’te Kafkas Cephesi’nde savaşmak için Sarıkamış yoluna koyulunca Allahuekber Dağları’ndaki çetin kış şartlarında binlerce vatan evladı, donarak ve göğüs göğse savaşarak şehit düştü. Ermaş Maden olarak, Sarıkamış’ta şehit düşen Mehmetçiklerimizi için 2 parça şeklinde işlenen 35 ton Muğla beyazı mermer kullanılarak bilgilendirme kaidesi hazırladık” dedi.

Özel olarak hazırlanan bu mermer blokların şehitlerimizin yürüyüşünün başladığı Kızılçubuk Köyü’ndeki yerine yerleştirilirken, dedelerinin bir zamanlar bu köyde yaşadığını belirten Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Ulusal kahramanlık öykülerinin geçtiği yerler, şehitlikler, savaş ve zafer meydanları, önemli kararların alındığı mekanlar, tarihi değiştiren olaylara tanıklık eden mekanlar çok önemlidir. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası koruma ve geleceğe aktarma adına bu bilincin, bu ruhun, bu milli şuurun yaşaması gerekiyor.

Bu bilgilendirici eserin bulunduğu yerin bir zamanlar ailemizin yaşamış olduğu Kızılçubuk Köyü’nde olması beni ayrıca duygulandırdı. Bizim ülke olarak, millet olarak, devlet olarak kendi ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan insanlara olduğu kadar bize bu mirası bırakan ecdadımıza da karşı sorumluluklarımız var. Bu topraklara hepimizin borcu var. Ecdadımıza, şehitlerimize ve memleketimiz Sarıkamış’a sahip çıkmak için ne yapsak azdır” diyerek kaidenin yerine konulmasında teknik destek veren Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay’a da teşekkür etti.