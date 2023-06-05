1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme etkinliği çerçevesinde Muğla’da sergi açılışı gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Menteşe Kent Meydanı’nda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Sergi 5-7 Haziran tarihleri arasında vatandaşlara açık olacak.

Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, ”Hayat Boyu Öğrenme haftası ile öğrenme katılımını arttırmayı öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi geçmiş ve günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi bekliyoruz. Bu çerçevede yapılan etkinlikler ile ortak çalışmak kültürünü güçlendirilmeyi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ortaya çıkarmayı ve günümüze aktarmayı da hedeflemekteyiz. Bu çerçevede 2022 yılında 269 adet olmak üzere 2023 yılının ilk 6 ayında 190 adet toplamda 459 adet ürüne tasarım tescil başvuruları yapılmış olup kurumumuzca ve Türk patent marka kurumunca da tescillenmiştir “dedi.