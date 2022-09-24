Muğla’da Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ’havacılık tanıtımı ve uçaklar nasıl uçar?’ etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Muğla’da Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ’havacılık tanıtımı ve uçaklar nasıl uçar?’ etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı’nda yapılan ’havacılık tanıtımı ve uçaklar nasıl uçar?’ etkinliğine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Menteşe Belediyesi olarak çocuklara yönelik projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanı sıra aydınlık yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımıza yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı bilimden, teknolojiden uzak yetiştiremeyiz. Dünyada bilim ve teknoloji sürekli gelişmeye devam ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de ’İstikbal Göklerdedir’ diyerek havacılığın önemine vurgu yapmıştır. Çocuklarımız bugün havacılıkla, uçaklarla ve uçuş teknolojileri ile tanışacaklar. Bu etkinlik ile onların bu konuda bilgi ve vizyon sahibi olmalarını sağlayacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gümüş’ün konuşmasının ardından katılımcılara havacılık hakkında bilgilendirmelerde bunuldu.